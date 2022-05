Serie A, Napoli-Genoa 3-0 | Insigne saluta con un gol: sconforto per i liguri

Napoli-Genoa è stato l’ultimo ballo di Insigne al Maradona: nella vittoria degli azzurri le firme sono di Osimhen e proprio del capitano

È stata una partita molto particolare quella che si è giocata questo pomeriggio al ‘Maradona’: mentre il Genoa lottava per la salvezza, i tifosi del Napoli abbracciavano per l’ultima volta il proprio capitano.

Eh già, contro i liguri è stata l’ultima partita di Lorenzo Insigne davanti al proprio pubblico. Prima del match, è stata consegnato al numero ’24’ un trofeo celebrativo e le sue parole hanno commosso lo stadio. La partita scorre via liscia per gli uomini di Spalletti, che trovano il vantaggio dopo 32′ con uno straordinario terzo tempo di Victor Osimhen: il colpo di testa del nigeriano buca Sirigu e apre le marcature. Nella ripresa, poi, viene assegnato un calcio di rigore ai partenopei: sul dischetto ci va proprio Insigne, che però sbaglia colpendo il palo ma sulla respinta segna Di Lorenzo. L’intervento del VAR è provvidenziale e il rigore è stato fatto ribattere. La seconda volta è quella buona e Insigne segna ed esulta per l’ultima volta davanti al proprio pubblico. Nel finale c’è spazio anche per la gioia personale di Lobotka.

TABELLINO E CLASSIFICA

Napoli-Genoa 3-0: 32′ Osimhen, 65′ rig. Insigne, 81′ Lobotka

CLASSIFICA SERIE A: Milan* punti 80, Inter* 78, Napoli 73, Juventus* 69, Lazio* 62, Roma 60, Fiorentina* 59, Atalanta* 59, Verona 52, Torino 50, Sassuolo 50, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 38, Spezia 36, Sampdoria* 33, Salernitana 31, Cagliari* 29, Genoa 28, Venezia 26.

*una partita in meno