Dionisi sulla corsa scudetto: “Il Milan si merita tutto. Berardi top player”

Alessio Dionisi ha commentato la vittoria del Sassuolo contro il Bologna, ma ha parlato anche della corsa scudetto: “Che vinca il migliore”

Dopo la grande vittoria sul campo del Bologna, Alessio Dionisi si è complimentato con i propri giocatori e ha parlato della prossima sfida: lo scudetto del Milan potrebbe dover passare da Sassuolo.

Il tecnico dei neroverdi, ai microfoni di ‘Sky’, ha avvisato i rossoneri: “Vogliamo finire bene e cercheremo di onorare il campionato fino alla fine. Sappiamo bene quale è la valenza della partita per il nostro avversario e noi saremo solamente più motivati da questo, anche perché lo stadio sarà pieno come poche altre volte in stagione. Che vinca il migliore, anche se probabilmente è il nostro avversario, ma noi ci proveremo perché vogliamo finire al meglio il campionato. Il Milan si merita quello che ha fatto fino ad oggi, noi faremo di tutto per arrivare a 53 e invertire il pronostico”.

Ai microfoni di ‘DAZN’, poi, ha aggiunto: “Per il campionato sarebbe bello che tutto si decidesse all’ultima giornata. Sappiamo che sulla carta siamo sfavoriti, ma sarebbe bello che la gara sia in uno stadio pieno e noi la prepareremo per vincere. Ci alleneremo serenamente, sono sicuro che tutti vorranno giocare contro il Milan”. Per risultare ancora decisiva, l’ultima giornata, l’Inter dovrà vincere questa sera contro il Cagliari. Infine, un messaggio per Scamacca e Berardi: “Io cerco solo di dare fiducia dei calciatori. Oggi si parla di loro perché hanno raggiunto una cifra importante di gol e la prossima settimana potranno migliorarla. Sono ancora più contento per Domenico, perché è un giocatore forte e meritava di tornare al gol. Ha passato anche momenti difficili, come dopo il ritorno in Nazionale, ma è lui il nostro top player”.