Serie A, Bologna-Sassuolo 1-3 | Scamacca e Berardi valgono il Derby emiliano

Il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo va ai neroverdi, che vincono 3-1: Scamacca e Berardi i due marcatori neroverdi

Grande prestazione degli uomini di Dionisi, che dominano i padroni di casa fin dal primo minuto e chiudono il match con due reti di vantaggio: Berardi e un doppio Scamacca regalano la vittoria al Sassuolo.

Non bene, invece, il Bologna. La compagine allenata da Sinisa Mihajlovic non è apparsa mai in partita e il risultato finale è davvero pesante. A portare in vantaggio i neroverdi è stato Gianluca Scamacca, con un portentoso stacco di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 35′. Nella ripresa il Sassuolo trova il raddoppio con Chiriches, sempre su calcio d’angolo, ma il VAR rileva un tocco di mano e annulla la rete. Bastano altri 15′ e la rete arriva: è Domenico Berardi a salire a quota 15 in campionato. Infine, nuovo contropiede di Frattesi che serve nello spazio Scamacca: l’attaccante non perdona Skorupski e raggiunge le 16 reti in Serie A in stagione. Nel finale il VAR rileva un tocco di mano in area di Rogerio e assegna un calcio di rigore ai padroni di casa: bravo Orsolini a trasformarlo e a fissare il risultato sul definitivo 1-3.

TABELLINO E CLASSIFICA

Bologna-Sassuolo 1-3: 35′ Scamacca (S), 75′ Berardi (S), 80′ Scamacca (S), 91′ rig. Orsolini (B)

Milan punti 80, Inter 78, Napoli 73, Juventus 69, Lazio 62, Roma* 60, Fiorentina 59, Atalanta 59, Verona* 52, Torino* 50, Sassuolo* 50, Udinese* 44, Bologna* 43, Empoli* 38, Spezia* 36, Sampdoria 33, Salernitana* 31, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia* 26.

*una partita in più