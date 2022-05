Milan is on fire: rossoneri scatenati dopo l’Atalanta

Il Milan vince 2-0 contro l’Atalanta e vede lo scudetto sempre più vicino: parte la festa per i rossoneri che ora sperano nel Cagliari

E’ festa a San Siro. Un 2 a 0 contro l’Atalanta che avvicina il Milan al tricolore. Può arrivare già stasera se l’Inter non dovesse vincere

La festa così è già iniziata allo stadio al fischio finale: la squadra ha saltato e ballato sotto la Curva Sud, come fa ogni domenica quando si gioca in casa ma la voglia di far festa e cantare è tanta e così, come successo ad inizio gara, San Siro si infiamma con Pioli is on fire.

Giocatori del Milan letteralmente scatenati. Si gioisce ma per la festa vera e propria bisogna ancora aspettare. La squadra ha comunque salutato i suoi tifosi, fantastici anche stasera. Molti sono entrati in campo con i propri figli: lo hanno fatto Maignan, Giroud e Kjaer. Applausi e cori anche per i piccoli per ogni goal segnato. Ora tutti a guardare Cagliari-Inter.