Milan-Atalanta, Pioli rivela: “Cosa ho detto alla squadra? Un numero…”

Stefano Pioli esprime pensieri e sensazioni a pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Atalanta

Pochissimi minuti alla sfida che può essere quella della storia. Stefano Pioli prende la parola nell’immediata vigilia di Milan-Atalanta: “Come va il cuore? È normale come in tutte le altre partite – dice a ‘Dazn’ -. C’è sempre concentrazione, la voglia di dare gli ultimi spunti ai giocatori”.

Pioli ha scelto la stessa formazione di Verona, ma i rossoneri hanno dimostrato di essere camaleontici e di non dare punti di riferimento con i giocatori in campo: “Bisognerà vedere loro anche come scaleranno in fase difensiva, sono intensi e aggressivi, ci vorrà una prestazione di alto livello”. Infine sul discorso ai suoi calciatori: “La parola chiave di quello che ho detto alla squadra? 120%”.