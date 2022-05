Milan-Atalanta, scudetto al veleno: “Un mediocre, orrori da Oscar”

Milan scatenato a San Siro con un secondo tempo decisivo e pesantissimo nell’economia della corsa scudetto. Intanto sui social nel mirino ci finisce Orsato

La lotta scudetto si infiamma ulteriormente con il Milan che regala ai suoi tifosi un altro tassello pesantissimo lungo la strada verso il titolo. Vittoria di grande carattere in casa contro l’Atalanta di Gasperini in un pomeriggio caldo e ricco delle immancabili polemiche anche di natura arbitrale.

Al tramonto del primo tempo il direttore di gara Orsato è finito nel mirino della critica dei tifosi per un contatto tra Giroud e Djimsiti, per la verità fuori area, non ravvisato. Nella ripresa invece è il versante opposto a scatenarsi dopo il gol di Leao che ha sbloccato la contesa, con un contatto Kalulu-Pessina ad inizio azione che non è valso alcun fischio, con alcuni tifosi che arrivano addirittura ad invocare la ripetizione della partita.

Partita ricca di contenuti quindi anche dal punto di vista arbitrale con i tifosi che sui social si sono lasciati andare a critiche importanti nei confronti dello stesso Orsato. Su Twitter la direzione di gara del fischietto di Schio non ha proprio messo tutti d’accordo:

Orsato imbarazzate, come fai a non fischiare fallo — TiaZ. (@acmattia_1899) May 15, 2022

Quando #Orsato smetterà di arbitrare, stapperò una bottiglia di Dom Perignon. Oltre a sbagliare SEMPRE le valutazioni su episodi decisivi, non ha nemmeno l’umiltà di ammettere l’errore e ascoltare il VAR. Il peggior arbitro internazionale che abbiamo mai avuto #MilanAtalanta — Simone ILMSM (@simshine95) May 15, 2022

Onestamente non è un gran fallo comunque Orsato una garanzia — Nazzareno (@Albarien) May 15, 2022

Poteva starci il fallo su Pessina? Sì

Poteva intervenire il Var? No

Perché? Situazione da campo, se Orsato non fischia si gioca#MilanAtalanta — Lucy in campo⚽// Cinefila (@LucyMazza01) May 15, 2022

Orsato cercando di copiare lo stile degli arbitri inglesi sta facendo soltanto danni #MilanAtalanta — Peperone (@peperone_42) May 15, 2022

Orsato al centro delle polemiche 🍿 — Jèss🫧 (@jessispaghetty) May 15, 2022

#Orsato, faro italiano di una classe arbitrale rasente al nulla cosmico. Orrori da Oscar.#MilanAtalanta — Umberto di Canito (@umbertodicanito) May 15, 2022