Attacco totale a Gasperini: “La sua Atalanta ha fatto ridere i polli”

Intervenuto in diretta alla CMIT TV, dove è ospite fisso, Fabio Bergomi, noto youtuber vicino al mondo Inter, ha commentato, con toni decisamente poco diplomatici, la prestazione dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini in casa del Milan di Stefano Pioli.

I rossoneri, attualmente in testa alla classifica con due punti di vantaggio sulla Beneamata, si giocheranno tutto all’ultima giornata al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Bergomi ha però parlato della vittoria di oggi del Milan di Pioli contro un’Atalanta che, a suo avviso, non ha sciorinato la miglior prestazione della sua stagione: “La sua Atalanta oggi ha fatto ridere i polli, veramente imbarazzante. Un tiro e mezzo in porta, Muriel un cavedano (pesce d’acqua dolce, ndr), Zapata un’occasione sciupata. Hanno recuperato sette palloni in mezzo al campo e non sapevano cosa farci”.