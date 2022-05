Inzaghi esonerato in diretta: “Conte avrebbe vinto da un pezzo”

Su Twitter, durante la sfida fra Cagliari ed Inter, non si è placata l’ira social di alcuni tifosi nerazzurri, delusi per il primo posto occupato dal Milan

L’Inter di Simone Inzaghi mercoledì sera, allo Stadio Olimpico di Roma contro la Juventus, ha alzato al cielo l’ottava Coppa Italia della sua storia, e nonostante ciò alcuni tifosi nerazzurri non sono assolutamente soddisfatti della stagione dell’ex tecnico della Lazio, al suo primo anno in un top club.

I trofei agguantati dalla Beneamata in questa annata sono stati due, contando anche la Supercoppa italiana di gennaio, ma non sembra esserci troppa felicità in alcuni ambienti del tifo meneghino.

Su Twitter ad esempio, molti tifosi si sono sbizzarriti utilizzando l’hashtag “#Inzaghiout” per contestare l’operato dell’allenatore piacentino colpevole, secondo loro, di un’errata gestione delle sostituzioni, ma non solo. Molti sostenitori della Beneamata hanno anche invocato Antonio Conte, attuale manager del Tottenham e fino a domenica campione in carica della Serie A proprio con l’Inter: “La colpa è di chi si è ridotto alle ultime giornate, Conte l’avrebbe vinto da un pezzo…..“

Inter, Inzaghi non convince alcuni tifosi

Su Twitter alcuni tifosi si sono scatenati nei confronti dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro è arrivato a Milano nella scorsa estate subentrando ad Antonio Conte, ex mister, fra le altre, della Juventus e del Chelsea.

DI SEGUITO ALCUNI TWEET

Gasperini ha deciso di scansarsi per vendetta sull'Inter, e dove sta la novità? Si sapeva.

La colpa è di chi si è ridotto alle ultime giornate, Conte l'avrebbe vinto da un pezzo…..#MilanAtalanta #InzaghiOut — Capitan Farris (@CapitanFarris) May 15, 2022