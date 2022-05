Ora è UFFICIALE: il Genoa retrocede matematicamente in Serie B

La vittoria dell’Inter a Cagliari ha condannato il Genoa alla retrocessione in Serie B. Il Grifone torna in cadetteria, l’ultima volta era nella stagione 2007/2008

Finisce l’era del Genoa nel campionato italiano in Serie A. Il Grifone, uscito sconfitto oggi dalla sfida del Maradona contro il Napoli, è matematicamente fuori dalla massima competizione italiana dopo la vittoria dell’Inter di Simone Inzaghi in casa del Cagliari, altro club invischiato nella lotta per non retrocedere.

Il Genoa aveva bisogno soltanto del pareggio stasera alla Unipol Domus per poter continuare a sperare, ma il risultato non è arrivato a differenza di questo tremendo verdetto per i tifosi del club ligure. Inoltre, la beffa è doppia. I tre punti dell’Inter hanno garantito la salvezza matematica ai concittadini della Sampdoria, che mantiene la categoria nonostante le mille difficoltà.