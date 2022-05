DIRETTA Serie A, Napoli-Genoa 1-0: Osimhen firma il vantaggio LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra il Napoli di Spalletti e il Genoa di Blessin in tempo reale

Il Napoli ospita il Genoa in una gara molto delicata valida per la 37esima e penultima giornata del campionato di Serie A che mette in palio tre punti di fondamentale importanza per i rispettivi obiettivi.

Da un lato gli azzurri di Spalletti, reduci dalle vittorie contro Sassuolo e Torino, vanno a caccia del terzo successo di fila per conquistare il terzo posto aritmetico con un turno di anticipo e salutare al meglio il loro capitano Insigne. Dall’altro i rossoblu di Blessin, dopo aver battuto al fotofinish la Juventus, sono costretti a vincere anche con il Napoli per provare a giocarsi la salvezza all’ultima giornata. All’andata i partenopei si imposero col risultato di 2-1. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Maradona’ in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Napoli-Genoa

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani, Criscito; Galdames, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Yeboah. All. Blessin

CLASSIFICA: Milan punti 80, Inter 78, Napoli 73, Juventus 69, Lazio 62, Roma* 60, Fiorentina 59, Atalanta 59, Verona* 52, Torino* 50, Sassuolo* 50, Udinese* 44, Bologna* 43, Empoli* 38, Spezia* 36, Sampdoria 33, Salernitana* 31, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia* 26.

*una partita in più