DIRETTA Serie A, Milan-Atalanta 0-0 | Destro largo di Tonali – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra il Milan di Pioli e l’Atalanta di Gasperini in tempo reale

Il Milan e l’Atalanta si affrontano in una gara dal sapore europeo valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, penultimo turno del girone di ritorno, che può essere decisiva per il raggiungimento dei propri obiettivi.

Dopo il successo in rimonta sul Verona, i rossoneri di Pioli puntano ad ottenere la quinta vittoria consecutiva che potrebbe portare alla conquista aritmetica del loro 19esimo scudetto già oggi se stasera l’Inter non dovesse battere il Cagliari. Ma i nerazzurri di Gasperini non possono permettersi passi falsi e vogliono fare bottino pieno per non rischiare di restare fuori dalla zona coppe europee. All’andata i meneghini vinsero il derby lombardo con il risultato di 3-2. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Meazza’ in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Milan-Atalanta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Palomino, De Roon, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Hateboer; Pasalic, Pessina; Muriel. All. Gasperini

CLASSIFICA: Milan* punti 80, Inter* 78, Napoli 73, Juventus* 69, Lazio* 62, Roma 60, Fiorentina* 59, Atalanta* 59, Verona 52, Torino 50, Sassuolo 50, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 38, Spezia 36, Sampdoria* 33, Salernitana 31, Cagliari* 29, Genoa 28, Venezia 26.

*una partita in meno