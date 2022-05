Serie A, la cronaca di Bologna-Sassuolo 1-3

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra il Bologna di Mihajlovic e il Sassuolo di Dionisi in tempo reale

Il Sassuolo fa visita al Bologna nel lunch match domenicale valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, penultimo turno del girone di ritorno, in un derby emiliano tra due squadre che hanno poco da chiedere ancora a questa stagione.

Reduci dalla sconfitta contro il Venezia, i rossoblu di Mihajlovic vogliono tornare a vincere per congedarsi al meglio dal proprio pubblico in una annata che non li ha mai visti rischiare di lottare per non retrocedere. Dopo il pareggio con l’Udinese che ha interrotto una striscia di tre sconfitte, invece, i neroverdi di Dionisi puntano ad un successo per raggiungere quota 50 punti. All’andata i felsinei si imposero con un netto 3-0. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Dall’Ara’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Bologna-Sassuolo

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Aebischer, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic. All. Mihajlovic

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Henrique; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. All. Dionisi

CLASSIFICA: Milan punti 80, Inter 78, Napoli 73, Juventus 69, Lazio 62, Roma* 60, Fiorentina 59, Atalanta 59, Verona* 52, Torino* 50, Sassuolo 47, Udinese* 44, Bologna 43, Empoli* 38, Spezia* 36, Sampdoria 33, Salernitana* 31, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia* 26.

*una partita in più