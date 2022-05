Calciomercato Juventus, bye bye Morata: il sostituto in Serie A

La Juventus ragiona sulle mosse per l’attacco, l’addio di Morata è ipotesi concreta: si guarda in Serie A per l’erede

A gennaio, Allegri ha spinto per trattenere Morata alla Juventus. Lo spagnolo, che ormai era con un piede sul volo per Barcellona, sentendo la stima dell’ambiente è rimasto. Ma ora, potrebbe lasciare nuovamente Torino e stavolta definitivamente.

Gli scenari sono noti. Come raccontato da Calciomercato.it, ad aprile la Juventus ha fatto il punto sulla situazione Morata e sta tentando di convincere l’Atletico Madrid ad abbassare la cifra per il riscatto dell’attaccante spagnolo. I ‘Colchoneros’ però non ci stanno e, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, potrebbero inserirlo nei nuovi discorsi con il Barcellona che riguardano anche il riscatto di Griezmann. L’addio del numero 9, a queste condizioni, appare vicino e i bianconeri si cautelano cercando un sostituto. Il primo preferito di Allegri sarebbe Muriel, che con l’Atalanta è in scadenza a giugno 2023 con una opzione per l’anno successivo. Gli scenari incerti in quel di Bergamo potrebbero favorire una trattativa.