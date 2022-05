Inter imbarazzante: “Alla Juventus per colpa del club”

Inter che rischia la beffa sul calciomercato, un big potrebbe finire alla Juventus e arriva la sentenza del grande ex

Mandata in archivio la Coppa Italia, secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa, ora l’Inter si lancia nella volata finale in campionato. Rincorsa difficile per lo scudetto, al Milan, ma ci sono ancora speranze. Passa molto, se non tutto, dalla giornata di oggi: i nerazzurri saranno prima impegnati a Cagliari, alle 18, poi attenderanno buone notizie dallo scontro dei rossoneri con l’Atalanta, a San Siro, in serata.

La prima stagione nerazzurra di Inzaghi, anche senza il titolo, potrebbe essere considerata positiva. Sarà poi il tempo delle valutazioni di mercato, per dare al tecnico, in ossequio alle necessità finanziarie, una squadra adeguata per dare nuovamente l’assalto al primato ed essere competitivi in Europa. In queste stagioni, l’operato di Marotta è stato condotto complessivamente per il meglio. Ma c’è un errore che potrebbe pesare molto e sul quale un grande ex entra a gamba tesa, criticando severamente i nerazzurri.

Calciomercato Inter, Nainggolan bacchetta i nerazzurri su Perisic

Ivan Perisic è stato largamente protagonista di questa stagione interista, con la doppietta alla Juventus in finale di coppa come ciliegina sulla torta di un rendimento clamoroso. Gli scenari per il futuro del croato però si fanno complicati, le sue parole a fine gara sul rinnovo hanno evidenziato un certo fastidio per la situazione. E come raccontato dalla CMIT TV per Perisic si è fatto sotto il Milan, con la suggestione Juventus che starebbe prendendo piede. Una ipotesi della quale ha parlato Radja Nainggolan, in una intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’. Il centrocampista belga, mai banale, è andato all’attacco: “Perisic è diventato un giocatore incredibile, imbarazzante. L’Inter doveva farlo rinnovare a tutti i costi, non lo ha fatto e non me lo spiego. Ora se lascerà e andrà magari alla Juve, non sarà un problema suo, che è stato un professionista fino alla fine, ma del club”.