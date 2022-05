Andata e ritorno a ‘casa’: “L’Inter non l’ha dimenticato”

Sul calciomercato l’Inter si sta già confermando tra i club più attivi: Marotta vuole riportare un big in Serie A

Bisogna subito darsi una mossa già adesso per non rischiare di arrivare tardi sui grandi colpi della prossima estate. Nel caso dell’Inter tanto dipenderà anche da come finirà la stagione, che in caso di rimonta scudetto potrebbe indirizzare delle manovre ancora più ambiziose sul mercato in entrata.

Già grandi nomi sono stati accostati al club nerazzurro che almeno un colpo per reparto vorrebbe metterlo a segno. In tal senso, le scelte della società verranno orientate anche dalle uscite, le quali detteranno l’andatura sul mercato. Un sacrificio di de Vrij in difesa, ad esempio, potrebbe spalancare le porte all’assalto per Bremer.

Stesso discorso in avanti, dove l’addio di Alexis Sanchez provocherebbe un risparmio notevole in termini di ingaggio da poter investire su altri obiettivi. A centrocampo, invece, saluterà sicuramente Matias Vecino in scadenza di contratto e anche Arturo Vidal potrebbe andar via dopo aver rescisso il contratto con il club nerazzurro. Due addi che aprirebbero nel reparto centrale che aprirebbero al possibile colpaccio dalla Spagna.

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per De Paul

Il grande obiettivo per il centrocampo dell’Inter potrebbe essere ancora una volta Rodrigo De Paul. Come riportato dal quotidiano ‘Marca’, il club nerazzurro non ha mai dimenticato il calciatore argentino che già un anno fa aveva provato a strappare all’Udinese prima che l’Atletico Madrid piombasse con un’offerta da 35 milioni di euro.

Tanto dipenderà proprio dai ‘colchoneros’ che, dopo una stagione al di sotto delle aspettative, hanno l’esigenza di mettere in discussione tutta la rosa. Tra i calciatori in uscita potrebbe dunque rientrare il nome di De Paul, il cui impatto nel campionato spagnolo non ha reso secondo le potenzialità che aveva mostrato in Italia con la maglia dell’Udinese. E il giocatore sarebbe felice di tornare a ‘casa’ in Serie A.