“Non lo voglio più vedere”: lo mandano via dall’Inter

Il vantaggio dell’Inter sul campo del Cagliari non accontenta i tifosi: lo mandano via dal club a fine stagione

L’Inter prova ad aggrapparsi alle residue speranze scudetto. Il primo tempo contro il Cagliari finisce 1-0 per la squadra di Inzaghi grazie alla rete di Darmian.

Un risultato che arriva al termine di una prima frazione di gioco in cui i nerazzurri hanno comandato il gioco e in un altro paio di occasioni sono riusciti a rendersi pericolosi dalle parti di Cragno.

Questo però non è stato sufficiente per frenare le critiche dei tifosi nerazzurri che hanno preso di mira soprattutto uno dei calciatori dell’Inter. E’ Edin Dzeko ad essere bocciato, in maniera anche sonora, dai sostenitori nerazzurri sui social. Su Twitter si sprecano i cinguettii degli interisti. Il bosniaco non ha certo fornito una buona prestazione, confermando di non vivere un momento particolarmente brillante. Una situazione che sembra aver stufato i tifosi dell’Inter che sui social si scatenano. “Non lo voglio più vedere” scrive un utente ed un altro è sulla stessa lunghezza d’onda: “Il finto pressing di Dzeko non lo riesco a sopportare per un altro anno”.

Ecco alcuni dei tweet che mettono nel mirino Dzeko:

Chiedo ma questo #Dzeko merita di essere Titolare.?Boh…nelle ultime uscite #Correa e #Lautaro hanno fatto meglio come manovra e come finalizzazione…#Dzeko perchè.? — Inter (@Tifosoneroazzur) May 15, 2022

#Dzeko non è più in grado nemmeno di stoppare, mettere giù palla e passare al compagno — Nazzareno (@Albarien) May 15, 2022

Perisic è fisicamente dominante, l’anno prossimo lo voglio come punta centrale. Anche perché siamo poveri da far schifo, e Dzeko non lo voglio più vedere. — Antonio (@Anto__rus) May 15, 2022

Il finto pressing di Dzeko io non lo riesco a sopportare per un altro anno — Domenico Adinolfi (@MimmoAdinolfi) May 15, 2022