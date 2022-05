Delirio Roma-Venezia, succede di tutto: “Campionato finito”

Roma-Venezia sta regalando sorprese e diverse emozioni. Da Mourinho all’espulsione di Kiyine: sta succedendo di tutto

Roma-Venezia, con i veneti già retrocessi, rappresenta un’occasione ghiotta per i giallorossi per tornare protagonisti nella corsa all’Europa League.

Occasione che per ora non è stata sfruttata dagli uomini di José Mourinho, anzi. A fine primo tempo, a sorpresa, sono i lagunari in vantaggio con il punteggio di 0-1. Decisivo, almeno per i primi 45′, il gol di Okereke, abile a sfruttare dopo solo un minuto l’assist di Aramu. La Roma, in attesa anche della finale di Conference League, ci prova in tutti i modi, ma non arriva il gol del pareggio. Sui social alcuni utenti danno la colpa anche a Mourinho e al suo difensivismo. Al contrario, molti altri gioiscono per il ritorno più che positivo da titolare di Leonardo Spinazzola. Ma è un altro l’episodio che attira l’attenzione dei social.

Da Mourinho al rosso a Kiyine: succede di tutto in Roma-Venezia

A rubare la scena, infatti, è il rosso rimediato, dopo controllo al Var, al 32esimo da Sofian Kiyine. Il calciatore del Venezia ha tirato un calcione dove fa più male e a palla già scaricata e lontana a Lorenzo Pellegrini. Quanto basta per un’espulsione diretta, Sozza ha pochi dubbi. Di seguito i tweet sia su Mourinho sia su Kiyine, durante questo primo tempo, dopo quanto visto in Roma-Venezia e continua a far discutere.

E finisce qui il campionato (e la carriera) di Kiyine al Venezia Fc #RomaVenezia #silverlinings — Manuel Boscolo (@Manuelboss84) May 14, 2022

Curiosa la strategia di mourinho: in campionato fanno schifo evitando così di qualificarsi in Europa e champions, preferendo la conference così fanno i fenomeni contro le squadrette.

Patetico #RomaVenezia — VosSk z (@VosskZ) May 14, 2022

Curiosa la strategia di mourinho: in campionato fanno schifo evitando così di qualificarsi in Europa e champions, preferendo la conference così fanno i fenomeni contro le squadrette.

Patetico #RomaVenezia — VosSk z (@VosskZ) May 14, 2022

Gli unici a perdere 2 volte con 1squadra già retrocessa serie B e che gioca in 10

La verità è che siamo proprio scarsi le seconde linee hanno sempre tradito io nn capisco come un allenatore come Mourinho nn schieri in 1partita decisiva la formazione migliore👎👎👎#RomaVenezia — Er Pasquino (@tipiti54) May 14, 2022

Psicodramma di fine stagione della Roma come al solito,partita persa ormai 😴😶 #RomaVenezia — asr1927nelmiocuore (@asr1927nelcuore) May 14, 2022