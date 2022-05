DIRETTA Serie A, Udinese-Spezia 1-3 | Tris di Maggiore LIVE

Oltre a Verona-Torino, si gioca alle 18 Udinese-Spezia, match importante in ottica salvezza valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A

Per la trentasettesima, e penultima, giornata del campionato di Serie A, si sfidano l’Udinese e lo Spezia in una partita che vale moltissimo per gli ospiti in ottica salvezza, mentre i bianconeri possono vivere un finale di stagione sereno.

I bianconeri, guidati in panchina da Gabriele Cioffi, sono reduci dal pareggio ottenuto sul campo del Sassuolo di Dionisi nel turno precedente e veleggiano a quota 44 punti in classifica, in posizione di sicurezza. Di contro, lo Spezia di Thiago Motta arriva a questo importante appuntamento, che vale un pezzo di salvezza, dopo la sconfitta interna patita contro l’Atalanta, la quarta consecutiva, con soli quattro punti sul Cagliari terzultimo. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Dacia Arena’ di Udine.

FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-SPEZIA

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Marì, Nuytinck; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Deulofeu. All. Gabriele Cioffi

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Gyasi; Manaj. All. Thiago Motta.

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 80, Inter 78, Napoli 73, Juventus 69, Lazio 62, Roma 59, Fiorentina 59, Atalanta 59, Verona 52, Torino 47, Sassuolo 47, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 38, Spezia 33, Sampdoria 33, Salernitana 31, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia 25.