Futuro Donnarumma: arriva la decisione definitiva

Donnarumma è approdato al Psg l’estate scorsa a costo zero firmando un contratto di circa 12 milioni l’anno bonus inclusi fino a giugno 2026

Negli ultimi tempi si è tornati a parlare di un possibile ritorno in Italia, con la Juventus di nuovo in prima fila, di ‘Gigio’ Donnarumma. Sul futuro del portiere della Nazionale, che un anno fa ha detto addio al Milan a costo zero, arrivano novità importanti dalla Francia.

Stando a ‘L’Equipe’, il Paris Saint-Germain ha sciolto ogni dubbio per quanto riguarda la porta. Tra Donnarumma e Keylor Navas ha deciso di puntare tutto sul classe ’99 di Castellammare di Stabia. Ciò significa che al 35enne costaricano verrà trovata una nuova sistemazione nel prossimo calciomercato estivo, ponendo fine a quel ‘dualismo’ che di certo non ha fatto bene a entrambi, così come allo stesso PSG.

Nei giorni scorsi Donnarumma aveva per così preannunciato la scelta dei transalpini: “Non ho giocato tante partite, solo la metà e non è facile. Nelle condizioni in cui ho vissuto, non ho potuto dare il massimo: sono convinto di poter dare molto di più a questo club. Navas è ottimo, siamo due bravi ragazzi e abbiamo capito la situazione anche se è stata dura. Se si ripeterà l’alternanza tra i pali? No, non succederà: la società farà delle scelte”.