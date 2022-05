Donnarumma non vuole che succeda ancora: l’annuncio è chiaro

Gianluigi Donnarumma manda un chiaro messaggio al Paris Saint-Germain: le parole del portiere sono un annuncio sul futuro

Ultime due partite di campionato poi calerà il sipario sul primo anno francese di Gianluigi Donnarumma.

Una stagione decisamente complicata per l’ex portiere del Milan che ha dovuto convivere con il ballottaggio costante con Keylor Navas e ha dovuto fare i conti con errori più o meno gravi che lo hanno esposto a critiche anche pesanti.

Proprio per questo il suo futuro è stato messo anche in discussioni con l’ipotesi di un possibile addio a Parigi e l’accostamento alla Juventus mai passato di moda. Il portiere di Castellammare però prende posizione in un’intervista alla AFP in cui dice in maniera chiara qual è il suo futuro e lancia anche un messaggio al Paris Saint-Germain.

Calciomercato, Donnarumma annuncia: “No ad un altro anno così”

Gianluigi Donnarumma commenta il suo primo anno al Psg con il primo campionato vinto: “Sono orgoglioso di far parte di un club grande e molto ambizioso – le sue parole -. Non è stata una stagione facile, mi darei un 7”.

Il portiere ammette che avrebbe potuto fare di più, ma individua anche qual è stato il problema: “Non ho giocato tante partite, solo la metà e non è facile. Nelle condizioni in cui ho vissuto, non ho potuto dare il massimo: sono convinto di poter dare molto di più a questo club”.

Donnarumma è entrato poi nel dettaglio parlando del rapporto con Keylor Navas: “E’ ottimo, siamo due bravi ragazzi e abbiamo capito la situazione anche se è stata dura”. Proprio per questo la stessa situazione non potrebbe ripetersi il prossimo anno: “No, non succederà: la società farà delle scelte”. E le decisioni per l’italiano sono chiare: “Io voglio restare qui”.