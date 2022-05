Sarri sogna in grande: doppio colpo da Milan e Juventus

Sarri vuole una grande Lazio e sogna due colpi da Milan e Juventus. Tutti i dettagli

È andato in scena giovedì, a Formello, il vertice tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito per parlare soprattutto di mercato e della rosa della prossima stagione.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, uno dei primi tasselli della nuova Lazio dovrebbe essere Alessio Romagnoli, su cui Sarri ha da tempo espresso il proprio parere favorevole. In attesa di un nuovo vertice, che sarebbe imminente, il club biancoceleste ha lavorato per colmare la differenza tra domanda (3,3 milioni) e offerta (2,5). Il capitano del Milan, che si libererà a parametro zero, sembra disposto ad abbassare un po’ le richieste, la società ad alzare l’offerta. L’accordo è quindi possibile.

Sarri, poi, stravede per Nicolò Fagioli, centrocampista di proprietà della Juventus che ha appena conquistato la Serie A in prestito alla Cremonese. Il club bianconero è pronto a puntare su Miretti e Fagioli è in scadenza di contratto nel 2023: o rinnova o sarà ceduto, riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’.