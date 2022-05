Addio Donnarumma, botta e risposta immediato

Botta e risposta con Donnarumma sul futuro del portiere in vista della prossima sessione estiva di calciomercato: arriva un nuovo annuncio

Il futuro di Donnarumma resta un grosso punto interrogativo. L’ex Milan ha sofferto in questa stagione il dualismo con Navas, personalità sentita nello spogliatoio del PSG. Il giovane estremo difensore è tornato a parlare di questo tema spinoso nelle scorse ore: “Non si ripeterà la stessa situazione. La società farà delle scelte, io voglio restare qui”.

Parole che non lasciano a molte interpretazioni. Donnarumma non ha intenzione di rivivere la stessa situazione complicata che ha dovuto affrontare in questa stagione. Quest’oggi è arrivata la replica di Pochettino, intervenuto in conferenza stampa: “Non so cosa abbia detto Gigio. In questo tipo di situazioni preferisco parlare direttamente con i calciatori, perché ci sono sempre delle sfumature in ciò che viene detto. In ogni caso, la società deciderà cosa è meglio fare. È il club che prenderà la decisione e poi ognuno avrà la sua opinione sulla vicenda. Non è detto che cambi qualcosa, ma è possibile. La società prenderà la decisione migliore possibile per la squadra“.

Calciomercato Juventus, Pochettino su Donnarumma: “Deciderà il club”

Il futuro di Donnarumma, dunque, resta in bilico, con la Juventus sullo sfondo. Come noto, il calciatore classe ’99 è in orbita bianconera da diverso tempo. La ‘Vecchia Signora’ ha rinnovato di recente il contratto di Perin e con Szczesny il feeling c’è ancora. Ma nel caso il PSG dovesse scegliere il costaricano, rompendo definitivamente con Donnarumma, a quel punto la Juventus potrebbe convincersi a tentare l’affondo per riportare il 23enne in Serie A.