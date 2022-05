Proposta Juventus più che allettante: “Ufficiale a giugno”

Juve attesa protagonista anche del prossimo calciomercato estivo. Di Maria e non solo, in Spagna danno per certo un colpo a zero

Il rinnovamento o la rivoluzione della Juventus può passare dall’arrivo in bianconero di ben due big a costo zero. Il primo può essere Angel Di Maria, in scadenza col Psg. Come Calciomercato.it vi sta raccontando, l’opzione ‘Vecchia Signora’ è una delle più forti e concrete tra quelle che sono sul tavolo del calciatore e del suo entourage. I contatti proseguono e una decisione verrà presa a stretto giro di posta.

E il secondo colpo a zero? Il sito spagnolo ‘Todofichajes’ rilancia proprio in questi istanti il nome di Ousmane Dembele. Per la fonte ispanica il francese non ha cambiato idea, vuole lasciare il Barcellona a fine stagione. Cioè a zero, poiché anche lui in scadenza di contratto. Addirittura la trattativa tra il suo agente Sissoko e la dirigenza bianconera sarebbe già a una fase molto avanzata, con la Juve che avrebbe messo sul tavolo “una proposta più che allettante“.

Calciomercato Juventus, Dembele “ufficiale a inizio giugno”

Stando alla fonte sopra citata, ci sono pochi dubbi: il 24enne Dembele, che al Barça guadagna qualcosa come 11-12 milioni di euro, vestirà la maglia della Juventus di Allegri a partire della prossima stagione. “La firma – si legge – potrebbe essere ufficiale già a inizio giugno“. Una presa di posizione importante che cozza contro i rumors degli ultimi giorni che riportavano la possibilità di un rinnovo o di un trasferimento al Paris Saint-Germain.