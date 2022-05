Rivoluzione totale, la Juve ora trema: ha già contattato l’agente

La Juve pensa al calciomercato, ma un grande colpo potrebbe presto sfuggire ai bianconeri. Il tecnico ha già contattato l’agente

La Juve si lecca le ferite. Dopo la sconfitta nella finale di Coppa italia contro l’Inter, i bianconeri devono programmare il futuro e non senza difficoltà.

Diverse scelte si preannunciano all’orizzonte per la Vecchia Signora e con la certezza che diverse cose dovranno cambiare. Tra queste c’è sicuramente il centrocampo: è proprio lì che la dirigenza dovrà intervenire per garantire un uomo d’ordine, in grado di dare i ritmi di gioco, ma anche interdire, nel cuore del gioco di Massimiliano Allegri. Uno dei profili emersi nelle ultime settimane per i bianconeri è quello di Frenkie de Jong. L’ex Ajax probabilmente dirà addio al Barcellona al termine della stagione, ma la pista per i torinesi non è per nulla semplice.

Il Manchester United anticipa la Juve: de Jong verso la Premier

De Jong potrebbe presto spostarsi verso la Premier League. Ve ne abbiamo parlato già negli ultimi giorni, sottolineando l’inserimento del Manchester United e come gli alti costi per la trattativa rappresentino un ostacolo molto significativo per l’operazione. Ora, secondo quanto riporta il ‘Manchester Evening News’, i Red Devils fanno sul serio. Il nuovo allenatore Erik ten Hag avrebbe già contattato l’agente del calciatore in modo da dare un forte impulso positivo all’operazione e per verificare la disponibilità del ragazzo. Il Manchester United è all’alba di una vera e propria rivoluzione, dove almeno sei giocatori potrebbero cambiare: oltre a de Jong, infatti, c’è bisogno di ingaggiare un altro centrocampista, un attaccante e un difensore centrale. Sono al vaglio anche gli acquisti di un terzino e di un portiere, a seconda delle uscite.