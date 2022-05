Calciomercato Juve e Milan, Mendes in città: incontro e doppio colpo

Novità dal mercato per Juventus e Milan, incontro con Jorge Mendes: l’agente portoghese potrebbe portare a termine un doppio colpo

Con il trasferimento di Haaland al Manchester City, nonostante la stagione sia ancora in corso, sta iniziando ad animarsi e a surriscaldarsi il calciomercato estivo. Tante saranno le squadre protagoniste in tutto il panorama europeo e tanti saranno i giocatori top al centro delle trattative. Uno su tutti e Kylian Mbappe, il cui futuro con i parigini è ancora tutto da scrivere.

Il contratto dell’attaccante francese scade infatti a fine stagione e in caso di mancata permanenza in quel di Parigi, il Paris Saint-Germain avrebbe pronto il sostituto. Il club transalpino sarebbe infatti sulle tracce di Joao Felix. Il giovane attaccante portoghese dell’Atletico Madrid potrebbe infatti lasciare il club iberico a fine stagione. L’agente del giocatore, Jorge Mendes, si sarebbe incontrato con Nasser Al-Khelaifi e con Leonardo per parlare non solo del numero 7 dei ‘Colchoneros’.

Psg, incontro con Mendes: assalto a Joao Felix e Nunez

Lo stesso attaccante lusitano è stato accostato anche alla Juventus, ma potrebbe pure essere uno dei grandi sogni dell’eventuale nuova proprietà del Milan, considerando anche i buoni rapporti tra i meneghini e l’agente portoghese. Ai rossoneri però piace pure Darwin Nunez, attaccante uruguayano del Benfica, anche lui gestito da Mendes. Anche di lui l’agente portoghese avrebbe parlato con la dirigenza del Psg. Nunez sembra destinato a lasciare il Portogallo e il club transalpino starebbe puntando a lui per rafforzare l’attacco, specie in caso di partenza di Mauro Icardi.

L’ex capitano dell’Inter potrebbe lasciare Parigi in estate. Per il Psg può finire sul mercato e Nunez sarebbe il primo nome della lista per rimpiazzarlo. Sull’uruguagio ci sono tanti club, in primis Newcastle, che avrebbe presentato una grande offerta alla società di Lisbona. Una pista però non molto gradita dall’attaccante, che sogna di giocare in Champions League. Ecco perché Milan, ma anche l’Inter (più svantaggiato per le alte cifre in ballo), possono essere delle papabili pretendenti, in particolare i rossoneri soprattutto se dovessero cambiare proprietà. Il Psg però, complice la propria potenza economica, potrebbe sbaragliare le carte: non è escluso infatti che possa partire un doppio assalto. Molto, soprattutto per il discorso Joao Felix, dipenderebbe però dalla situazione legata a Mbappe.