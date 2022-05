Nuovo addio dopo Haaland, l’annuncio UFFICIALE del tecnico

Borussia Dortmund, il tecnico Marco Rose annuncia un nuovo addio: dopo Haaland c’è un’altra partenza

Un contratto in scadenza che non sarà rinnovato. Il futuro di Axel Witsel sarà lontano da Dortmund. Il centrocampista belga concluderà quindi la stagione con i gialloneri e lascerà il club a parametro zero.

La conferma è arrivata dal tecnico Marco Rose, nel corso della conferenza stampa pre-gara contro l’Hertha Berlino. Rose ha dichiarato: “Witsel è un grande professionista, ha giocato partite importanti per questo club. Abbiamo deciso di non prolungare il suo contratto”. Il belga quindi sarà libero di accasarsi a costo zero. Dopo Haaland, ceduto al Manchester City, ecco quindi annunciato il secondo addio estivo in casa Borussia Dortmund.