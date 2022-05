Haaland al City, l’annuncio UFFICIALE mette il turbo a Inter e Juve

Ora è anche ufficiale: Erling Haaland è un nuovo attaccante del Manchester City. La squadra di Pep Guardiola ha reso noto il tutto con una breve nota

Numeri pazzeschi e margini di crescita ancora imponenti per Erling Haaland che al netto di qualche infortunio di troppo sta portando a termine un’altra annata numericamente spaventosa. 28 gol in 29 partite stagionali tra campionato e coppe per il gigante norvegese che con il Borussia Dortmund porta avanti una media totale da quanto è arrivato in Germania di poco meno di un gol a partita. Una macchina spietata sotto porta che fa proprio al caso del Manchester City di Pep Guardiola, reduce dall’ennesima delusione in Champions League.

Il futuro di Haaland sarà quindi nella sponda azzurra di Manchester con lo stesso City che poco fa ha ufficializzato l’accordo con una breve nota su Twitter che recita: “Il Manchester City può confermare di aver raggiunto un accordo di principio con il Borussia Dortmund per il trasferimento dell’attaccante Erling Haaland al Club il 1° luglio 2022. Il trasferimento rimane soggetto ai termini finali del Club con il giocatore”.

Un affare che inevitabilmente condizionerà anche il mercato in uscita del Manchester City con particolare riferimento all’attacco. Gabriel Jesus in primis potrebbe cambiare aria con un futuro sempre più distante dal club allenato da Guardiola. Una situazione che potrebbe far comodo anche alle big di Serie A con la Juventus e le milanesi che restano alla finestra.