Calciomercato Juventus, è Ufficiale: Allegri ha fatto saltare l’affare

Rivelazione sul calciomercato della Juventus riguardante Allegri che può avere ripercussioni in estate

Sta vivendo un periodo nero alla Juventus Massimiliano Allegri. Bersagliato dalle critiche dei tifosi per l’atteggiamento mostrato dalla sua squadra nella finale di Coppa Italia persa lo scorso mercoledì contro l’Inter, l’allenatore toscano adesso vuole pensare solamente a chiudere bene la stagione.

Gli zero trofei in bacheca quest’anno, evento che non accadeva da oltre dieci anni, porteranno la società a profonde riflessioni al termine della stagione. La posizione del tecnico continua a non essere oggetto di discussione e difficilmente il presidente Agnelli cambierà idea da qui alle prossime settimane.

Risulta comunque evidente che sul mercato bisognerà intervenire duramente, sia in uscita che in entrata. A sorpresa, però, a partire potrebbe essere uno dei pupilli del tecnico toscano. Scelto tra i testimonial per presentare la maglia della prossima stagione, Alvaro Morata potrebbe verosimilmente tornare in Liga dalla prossima stagione.

Calciomercato Juventus, il Barcellona torna su Morata: scambio con Griezmann

Come spiegato dal giornalista Santi Gimenez sulle frequenze del ‘Larguero’ di ‘Cadena Ser’, potrebbe sbloccarsi l’operazione tra Barcellona e Atletico Madrid per Alvaro Morata. Un affare che sembrava già fatto nello scorso mercato di gennaio, ma che venne stoppato per due ragioni.

La prima riguarda Massimiliano Allegri, il primo ad opporsi all’interruzione del prestito di un giocatore che considera chiave per la sua Juventus. La seconda l’Atletico Madrid, il quale era convinto che Morata al Barcellona potesse rinforzare i blaugrana rendendoli pericolosi in vista della corsa in Champions League.

Gli spagnoli non rappresentano adesso più un problema, visto che la stagione sta per volgere al termine e che i rapporti tra Barcellona e Atletico Madrid – come dimostrato dalla cena di ieri sera tra i dirigenti dei due club Miguel Ángel Gil Marín y Mateu Alemany – sono più che buoni. Difatti, a fronte del probabile riscatto da parte dei colchoneros da 40 milioni per Griezmann, potrebbe rientrare un ragionamento parallelo su Morata. Sul primo ostacolo, invece, sarà decisiva l’ultima parola della Juventus, che vanta nei confronti del centravanti spagnolo un diritto di riscatto a 35 milioni.