Inzaghi esulta: “Sono incredibili”. Ora l’assalto scudetto

Le parole del tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, dopo il trionfo in Coppa Italia contro la Juventus di Massimiliano Allegri all’Olimpico

Simone Inzaghi sorride ed esulta a fine partita per il bis dell’Inter, che vince anche la Coppa Italia dopo la Supercoppa.

Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico nerazzurro dopo il successo dell’Olimpico sulla Juventus: “Ho detto ai ragazzi che dovevano dare tutto nei supplementari, che bisogna dare tutto. Tutti meritano una menzione particolare, non solo Calhanoglu. Per vincere due trofei in un stagione così difficile c’è bisogno di un grande gruppo e questi ragazzi hanno fatto qualcosa di incredibile. Chi ha giocato è stato bravissimo, devo fare i complimenti anche a chi non ha giocato. Tutti sono importanti e adesso ci aspettano altri dieci giorni decisivi”.

Juventus-Inter, Inzaghi: “Fatto qualcosa di incredibile. Da domani penseremo alle ultime due partite”

CORSA SCUDETTO – “Sappiamo che queste ultime due partire sono importantissime, vedremo quello che succederà. Ci penseremo da domani: adesso godiamoci questo splendido successo. Questa cavalcata si aggiunge alla Supercoppa, due trofei che mancano da tanto tempo nella bacheca dell’Inter. Abbiamo fatto un’ottima gara, ce la siamo un po’ complicata ma poi abbiamo vinto meritatamente contro una Juventus che ha ottimi giocatori e un grande allenatore”.