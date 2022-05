Perché la Juventus deve tifare Inter per lo Scudetto

Dopo la vittoria nella coppa Italia, idee più chiare sul primo trofeo della prossima stagione: chi sfiderà l’Inter in Supercoppa

Ancora Inter: dopo la Supercoppa, Inzaghi alza al cielo anche la coppa Italia battendo la Juventus 4-2 in finale.

Un successo che offre ai nerazzurri la possibilità di giocare anche il prossimo anno la Supercoppa e arricchire – ovviamente in caso di vittoria – ulteriormente la bacheca. Ora però Lautaro Martinez e soci hanno la testa esclusivamente al campo. In ballo c’è ancora lo scudetto e soffiarlo al Milan vorrebbe dire piazzare un piccolo triplete made in Italy. L’Inter ovviamente ci crede anche se non è semplice: i rossoneri hanno due punti di vantaggio e sono avanti negli scontri diretti potendo così permettersi di pareggiare uno dei due incontri. Proprio dal finale di campionato dipenderà la prossima Supercoppa con uno scenario che consentirebbe alla Juventus di prendersi la rivincita sull’Inter.

Supercoppa, la Juventus deve tifare per lo Scudetto dell’Inter

La squadra di Allegri, infatti, disputerebbe la Supercoppa del prossimo anno nel caso in cui l’Inter riuscisse a vincere lo scudetto. Con il tricolore ai nerazzurri, la Juve sarebbe l’altra squadra a giocarsi la Supercoppa, potendosi così vendicare della sconfitta di ieri sera.

Una eventualità che ovviamente non ci sarebbe nel caso in cui a vincere il campionato fosse il Milan. Con Pioli scudettato sarebbero proprio i rossoneri a sfidare l’Inter per la Supercoppa. Una finale che potrebbe disputarsi il 12 agosto, aprendo così la prossima stagione anche se per la data bisognerà ancora attendere.