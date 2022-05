Riscatto Toro e incubo Premier: tutto confermato

L’attaccante è vicino a una svolta importante in Serie A. Il riscatto da parte del Toro è ormai ad un passo, è già partito il conto alla rovescia ma con l’incubo Premier

In Serie A ha fatto bene in questa stagione e dimostrato qualità importanti, sia per quanto riguarda la tecnica pura che l’uno contro uno.

Al 99,99% Josip Brekalo sarà acquistato dal Torino. A riportarlo è ‘TuttoSport’ e non è una notizia banale. Ora manca solo che il club piemontese comunichi ufficialmente di aver inviato una pec al Wolfsburg, ma il conto alla rovescia è già partito ed è vicino alla fine. Alla mezzanotte di domenica scadrà, infatti, il diritto di riscatto che era già stato originariamente prefissato. Le cifre sono note: 11 milioni di euro, questo quanto pattuito in precedenza e non ci saranno sconti.

Il destino di Brekalo pare, quindi, andare verso una fumata bianca, anzi sempre più granata, nonostante le interferenze dall’Inghilterra, e che confermano le notizie che vi abbiamo riferito nel recente passato. Ve ne avevamo parlato già nelle scorse settimane, delineando il futuro del calciatore. I sondaggi dall’Inghilterra non sono mai mancati e diversi club sono interessati, ma per il ragazzo la priorità è stata sempre il Toro. Una priorità che ora potrà trasformarsi in chiusura e poi ufficialità nel prossimo futuro. Per la felicità di Ivan Juric che tanto ha spinto per la sua permanenza.