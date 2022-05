Scintille di mercato tra Inter e Milan: cambia maglia per 35 milioni

Inter e Milan proseguono il loro duello a distanza anche sul mercato

Smaltita l’euforia per il successo in Coppa Italia, l’Inter dovrà avere la lucidità necessaria per far tornare alta la concentrazione sul campionato. Il vantaggio di due punti in classifica rende il Milan padrone del proprio destino, ma allo stesso tempo dando uno sguardo al calendario non ha ancora del tutto seppellito le speranze nerazzurre.

Dopo la conquista del secondo trofeo di questa stagione, gli uomini di Simone Inzaghi potranno sicuramente affrontare le ultime due giornate di campionato con maggiore serenità rispetto alle grandi pressioni di casa Milan. Non riuscire a conquistare il secondo scudetto consecutivo, però, provocherebbe una grande delusione verso i tifosi nerazzurri.

Un vero rammarico visti alcuni passi falsi evitabili negli ultimi tempi. Non solo ripensando alla disastrosa striscia di 7 punti in 7 partite tra febbraio e marzo, ma anche alla partita persa un paio di settimane fa a Bologna dopo essere stati in vantaggio per buona parte di gara.

Calciomercato Inter e Milan, Haller cambia destinazione

Mettendo da parte il campo, Inter e Milan anche sul mercato si stanno dando battaglia. Uno dei nomi che condividono le agende dei rispettivi dirigenti, ad esempio, è quello di Sebastien Haller. L’attaccante dell’Ajax in questa stagione ha fatto benissimo non solo in Eredivisie, ma soprattutto in Champions League.

I nerazzurri lo avevano inizialmente individuato qualche mese fa come possibile alternativa a Scamacca, viste le pretese economiche molto alte del Sassuolo. Mentre il Milan ha cominciato a farci un pensierino negli ultimi tempi, in seguito alle voci sul cambio di proprietà. Come riferito da ‘Sport1’ in Germania, però, il centravanti ivoriano potrebbe finire per 35 milioni di euro al Borussia Dortmund, che dopo Adeyemi vorrebbe regalarsi un altro centravanti per non far rimpiangere l’addio di Haaland.