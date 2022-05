Marotta pronto a chiudere l’affare: “Ci sono i presupposti”

Giuseppe Marotta ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio della finale di coppa Italia tra Inter e Juventus

Intervenuto a ‘Infinity’, l’amministratore delegato nerazzurro ha affermato: “È un trofeo tra quelli più importanti nello scenario calcistico italiano, ma anche europeo. C’è tanta determinazione, sapendo che è un Derby d’Italia, quindi ne serve ancora di più”.

LAUTARO-DYBALA – “Se guardiamo le statistiche del campionato noi siamo il miglior attacco. Abbiamo un reparto offensivo di livello molto buono. Siamo molto felici dei giocatori che abbiamo e per ora ce li teniamo stretti. Vorremmo continuare con loro”.

CHI PUO’ MIGLIORARE – “Credo che tutti i giocatori finché non smettono possono migliorare. Ora è un momento molto concitato della stagione. Anche col Cagliari ci si gioca una partita molto importante. Dobbiamo approfittarne per crescere ancora in vista della prossima stagione, che ci terrà impegnati su tutti i fronti”.

UN SOLO TROFEO – “Noi siamo concentrati su stasera è sugli impegni finali. Poi a fine stagione faremo un consultivo, ma le premesse sono evidentemente buone”

PERISIC – “Sottolineo come l’Inter sia tornata ad essere competitiva dopo anni di oscurità. Oggi l’Inter ha un brand che facilita le operazioni in entrata e tra queste c’è anche Perisic, visto che a giugno scade il contratto. Da parte nostra c’è la volontà di continuare. Se anche lui vorrà credo ci siano i presupposti economici per trovare un accordo”.