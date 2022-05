Juve-Inter, colpo di scena last minute: il 'titolarissimo' va in panchina

Possibile forfait dell’ultimo minuto in vista del derby d’Italia di questa sera tra Juventus e Inter

Mancano poco meno di due ore alla finalissima di Coppa Italia tra Juventus ed Inter. Stando alle ultime indiscrezioni, però, rispetto alle probabili formazioni annunciate alla vigilia, potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena al fischio d’inizio.

Sebbene i segnali positivi delle ultime ore, infatti, sembra proprio che Simone Inzaghi possa esser costretto a dover rivedere le scelte in difesa. Alessandro Bastoni, di rientro da un infortunio al polpaccio, potrebbe dare forfait e non iniziare dal primo minuto. Qualora non riuscisse a farcela il centrale nerazzurro, D’Ambrosio potrebbe essere il favorito per completare la linea con Skriniar e De Vrij.

Rimane comunque aperto il ballottaggio con Dimarco, scelto da Inzaghi nelle ultime tre uscite. Bastoni, invece, dovrebbe andare regolarmente in panchina ed essere a disposizione a partita in corso.