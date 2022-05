Nedved lo ammette in diretta: svelato il retroscena su Dybala

Il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del fischio d’inizio della finale Juventus-Inter

Ci siamo. A brevissimo avverrà il fischio dell’arbitro che sancirà l’inizio di Juventus-Inter, la finalissima di Coppa Italia. Tantissima tensione, per quello che è senza dubbio uno dei match più importanti – se non il più importante – della stagione di entrambe le squadre.

Durante il pre partita, ai microfoni di ‘Mediaset Infinity’, il vicepresidente della ‘Vecchia Signora’, Pavel Nedved, ha rilasciato alcune dichiarazioni trattando vari argomenti. Di seguito le sue parole: “Se quella scelta è la miglior formazione? Sì, può darsi. Il mister decide in allenamento chi sta meglio e può giocarsi una finale, che è diversa dal campionato”.

COPPA ITALIA: “Questa partita è la sostanza di questa stagione? Sono d’accordo. Abbiamo raggiunto una finale e siamo molto contenti. È chiaro che in futuro vogliamo tornare a vincere”.

Juventus-Inter, Nedved: “Dybala? Non ce la sentivamo. Porte aperte per Chiellini in dirigenza”

VLAHOVIC: “La verità sta nel mezzo. È partito benissimo il ragazzo, eravamo tutti entusiasti. Ora non è solo il peso della maglia, può essere anche una stanchezza fisica. Ma per come si allena è giusto che oggi sia in campo, noi siamo molto contenti di lui”.

DYBALA: “È difficile dire dove sia arenata la trattativa. Noi abbiamo valutato il ragazzo complessivamente. Le sue richieste erano altissime, noi poi non ce la sentivamo. Il giocatore però è molto forte”.

CHIELLINI: “Spazio in dirigenza? Assolutamente si. Io lo vedo come icona mondiale, non solo italiana. Le nostre porte sono aperte, starà a lui decidere cosa fare”.