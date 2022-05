Juve-Inter, Allegri perde Danilo: emergenza e cambio obbligato

Nel corso del primo tempo di Juventus-Inter, Massimiliano Allegri è stato costretto a rinunciare a Danilo per via di un infortunio

Non c’è pace per Allegri sul fronte infortuni. Durante il primo tempo di Juventus-Inter, finalissima di Coppa Italia, sono arrivati nuovi guai per il tecnico livornese. Danilo, uno dei suoi fedelissimi, ha accusato un problema muscolare al minuto 40.

Il brasiliano è stato costretto a uscire dal campo, con l’allenatore lo ha sostituito immediatamente inserendo al suo posto Alvaro Morata, il quale non si è nemmeno riscaldato. L’entrata in campo dello spagnolo, posizionatosi largo a sinistra, testimonia la situazione di emergenza nella retroguardia bianconera, che questa sera non ha a disposizione De Sciglio a causa della squalifica.

In campo ci si è subito resi conto di come non si trattasse di un problema superficiale, da qui la decisione di intervenire prima possibile per evitare guai peggiori. La Juventus dovrà, dunque, monitorare le condizioni del terzino ex Manchester City nelle prossime ore, in attesa di eventuali esami strumentali che chiariranno l’entità del problema fisico. Vi terremo aggiornati.