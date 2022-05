Calciomercato Inter e Juve, approvato il maxi affare da 70 milioni

Inter e Juventus si sfideranno stasera in campo per la conquista della Coppa Italia

Le due più grandi rivali del calcio italiano, Inter e Juventus, stasera si sfideranno a partire dalle 21.00 allo stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia. Un trofeo che da una parte potrebbe aggiustare la stagione dei bianconeri, mentre dall’altra potrebbe dare ai nerazzurri ulteriore fiducia per il finale di campionato.

Una coppa che negli ultimi anni è stata dominata Juventus, squadra che vanta il primato di successi (14) e che dal 2015 ad oggi l’ha sollevata al cielo in cinque occasioni. Stasera gli uomini di Max Allegri, campioni in carica dopo la vittoria dello scorso anno con Andrea Pirlo in panchina, avranno dunque l’opportunità di chiudere la stagione con almeno un trofeo in bacheca. Mentre dall’altra parte, l’Inter, potrebbe tornare a vincere una Coppa Italia 11 anni dopo dall’ultima volta.

Calciomercato Inter e Juve, i tifosi sognano Milinkovic-Savic

Chiusa la parentesi Coppa Italia, Inter e Juventus cercheranno di terminare bene il campionato con le prossime due partite, prima di rituffarsi su un mercato estivo che si preannuncia avvincente. Entrambi i club, come spesso accaduto negli ultimi anni, con molta probabilità torneranno a scontrarsi sui tanti obiettivi comuni ai taccuini dei rispettivi dirigenti.

Per questo motivo sul canale telegram di Calciomercato.it, abbiamo sottoposto ai nostri utenti un sondaggio di mercato, chiedendo ai tifosi di Inter e Juventus quale tra gli obiettivi condivisi tra i due club vorrebbero vedere il prossimo anno con i colori delle loro maglie.

Il primato, come ci si poteva aspettare, è stato strappato da Milinkovic-Savic votato al 52%. Una vittoria che non era comunque troppo scontata, considerato il calibro degli altri calciatori in elenco. Bremer (27%) è stato il secondo obiettivo più votato dagli utenti, davanti a Gabriel Jesus (11%) e Rodrigo De Paul (10%).