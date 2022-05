Totti: “Tanti episodi a sfavore della Roma. Ecco come si migliora la squadra”

La Roma punta tutto sulla finalissima di Conference League. Ieri passo falso in campionato col commento oggi di Francesco Totti

La Roma di Josè Mourinho è reduce dal ko di ieri sul campo della Fiorentina che rimescola le carte in questo rush finale di campionato. I giallorossi a conti fatti hanno però la mente saldamente proiettata alla finale di Conference League che potrebbe valere un trofeo internazionale. Di questo ed altro ha parlato oggi Francesco Totti a margine dell’evento organizzato Fracciarossa in vista della finale di Coppa Italia: “È tantissimo tempo che alla Roma non facciamo una finale di Coppa quindi è fondamentale alzare un trofeo. Andremo lì a Tirana vogliosi e combattenti fino alla fine. Anche io a Tirana? Si. Errori arbitrali a Firenze? Quello che abbiamo visto è stato uno dei tanti episodi a sfavore della Roma però non stiamo qua a recriminare ogni volta, ma se il Var non aiuta gli arbitri diventa sempre più complicato. Se l’arbitro non riesce a vedere neanche dal Var quello che è successo ieri diventa più difficile per tutti”.

MIGLIORARE LA ROMA – “Con acquisti giusti e mirati. C’è uno dei più forti allenatori al mondo che sa come gestire e sa chi deve comprare quindi penso che la società farà di tutto per accontentarlo. La Roma si migliora sempre, anno dopo anno, con o senza dirigenti. Voto alla Roma di Mourinho? Per ora 5,5/6″.