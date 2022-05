Rifinitura Juve, da Locatelli e Pellegrini a Danilo: tutte le novità

Le ultime in casa Juventus dopo la rifinitura alla vigilia della finale di Coppa Italia. Tutte le novità

Rifinitura alla Continassa per la Juventus di Massimiliano Allegri prima della partenza per Roma, dove domani sera, allo Stadio Olimpico, andrà in scena la finale di Coppa Italia contro l’Inter.

Arrivano buone notizie per Allegri che recupera diverse pedine importanti per il derby d’Italia di domani. Dopo la distorsione alla caviglia che gli ha fatto saltare il Genoa, Luca Pellegrini è pienamente recuperato ed ha svolto l’allenamento in gruppo. Presenti anche gli Under 23 Anzolin e Nicolussi Caviglia e c’è Manuel Locatelli: anche il centrocampista bianconero è recuperato quantomeno per la panchina. Nessun problema anche per Danilo e de Ligt dopo il turno di riposo in campionato. Gli unici assenti per il match di domani saranno dunque i lungodegenti McKennie, Chiesa e Kaio Jorge.