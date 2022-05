Pinto come Mourinho non ci sta: “Siamo stanchi”

Al termine di Fiorentina-Roma ha parlato Tiago Pinto. Le dichiarazioni del ds giallorosso sugli arbitri

Ancora una direzione arbitrale, che non ha convinto la Roma. Al termine della partita contro la Fiorentina, Jose Mourinho, ai microfoni di Dazn, ha criticato l’operato del VAR, Banti.

Anche il ds giallorosso, Tiago Pinto, intervenuto in sala stampa, ha parlato di arbitri, che hanno condizionato la stagione della squadra: “A due giornate dalla fine non capiamo ancora nulla sotto l’aspetto delle decisioni arbitrali: ogni settimana abbiamo incomprensioni – riporta violanews -. Oggi un tocco su un giocatore in caduta diventa rigore. Tutti sanno che questo non è un episodio da Var. Io non voglio andare contro un arbitro in particolare, siamo tutti in grado di sbagliare ma arriviamo al termine della stagione molto stanchi”.

I precedenti con Banti – “Noi siamo sempre stati aperti al dialogo ma alla fine ci troviamo a a confrontarci sulle stesse situazioni che non avevamo capito mesi prima: ripeto, sono stanco che tutti ci facciano solo i complimenti”.