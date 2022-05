L’Inter al bivio tra Juventus e Milan: la scelta di Handanovic

Il capitano dell’Inter Samir Handanovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di coppa Italia contro la Juventus

Samir Handanovic ha affiancato Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della finale di coppa Italia tra Inter e Juventus.

Il capitano nerazzurro esprime l’orgoglio per essere arrivati all’atto conclusivo della competizione: “Essere qui è un orgoglio, dopo tanti anni volevamo la finale. Le partite con la Juventus sono sempre state combattute, servirà attenzione”.

Il portiere continua la sua disanima: “Dovremo essere più bravi dei bianconeri in tutto. Quest’anno le sfide tra di noi sono state sempre equilibrate. Cosa voglio vedere? Una squadra che gioca a calcio come ha sempre fatto, mettere sul terreno di gioco quello che abbiamo preparato, ciò che abbiamo fatto in settimana”.

Handanovic non sceglie tra Juventus e Milan: “Pensiamo a domani”

Handanovic risponde poi alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “Più difficile domani o rimontare sul Milan in campionato? Bella domanda, non lo so (ride, ndr)… Intanto pensiamo a domani e poi vedremo che succede per lo scudetto”.