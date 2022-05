Ritorno di fiamma per il Milan, Maldini ora ci prova

Ritorno di fiamma del Milan per William Saliba, difensore francese in uscita dall’Arsenal e già proposto lo scorso gennaio

Difficile avere la testa al mercato quando in due partite ci si gioca una stagione. Il Milan non fa certo eccezione: Atalanta e Sassuolo sono i due appuntamenti che occupano tutti i pensieri dell’ambiente rossonero, partendo dalla società e arrivando ai tifosi.

Maldini e Massara devono però programmare anche il futuro ed allora qualche sforzo lo stanno facendo per stilare liste di obiettivi e intavolare trattative. Un paio sembrano ormai alle battute finali: quella per Botman del Lille e quella con Origi, in scadenza con il Liverpool. Situazioni messe in stand-by al momento, non soltanto per dare la massima attenzione al campo, ma anche per la questione della vendita della società. Questo però non ferma i sondaggi e uno sarebbe stato fatto per un profilo già accostato ai rossoneri.

Calciomercato Milan, idea Saliba

Secondo quanto riferisce il ‘Mirror’, infatti, William Saliba è un nome seguito dalla dirigenza milanista. In prestito al Marsiglia, ma di proprietà dell’Arsenal, era finito sulla scrivania del Milan anche a gennaio, senza però che si passasse ad una trattativa più concreta.

Il suo profilo, secondo quanto riferisce il tabloid, potrebbe essere di nuovo spendibile per questa estate, quando il Milan saluterà anche Romagnoli (in scadenza).