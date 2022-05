Niente Juve, sarà il successore di Haaland: è già in città per le visite

Niente da fare per la Juventus, finirà al Borussia Dortmund per sostituire il partente Haaland: è già arrivato in città

Erling Haaland sembra destinato a lasciare il Borussia Dortmund per approdare in Premier League e più precisamente alla corte di Pep Guardiola per indossare la maglia del Manchester City. Il club giallonero però non intende dormire sugli allori e ha già individuato il sostituto del norvegese, che ha già svolto a Bruxelles le visite mediche per i ‘Citizens’.

Si tratta di Karim Adeyemi, attaccante tedesco in forza al Salisburgo, pronto a tornare in patria. Protagonista di una grande stagione con la società austriaca, che gli ha permesso anche di conquistare la nazionale maggiore tedesca, il giovane attaccante di origini nigeriane è ora destinato a tornare in patria.

Juventus, niente Adeyemi: sostituirà Haaland a Dortmund

Le grandi prestazioni di Adeyemi avevano attirato su di lui gli occhi di tanti top club europei. Anche la Juventus ha seguito con grande interesse i progressi del giovane attaccante tedesco. Tuttavia il Borussia Dortmund è riuscito a sbaragliare la concorrenza. Come infatti riferisce ‘Sky Sports Deutschland’, il giocatore è atterrato a Dortmund questa mattina e in giornata sosterrà le visite mediche con il club della Ruhr. Una mossa tempestiva dunque per accaparrarsi un attaccante dal sicuro talento, scelto per sostituire il partente Haaland.

Dopo le visite, Adeyemi potrà firmare il nuovo contratto che lo legherà al Borussia Dortmund. Contratto che dovrebbe essere quinquennale. Ancora invece non sono note le cifre dell’affare che porterà il classe 2002 in Germania. Nulla da fare quindi per la Juventus, che dovrà sondare così altri terreni per cercare il giusto partner d’attacco per Dusan Vlahovic.