Visite mediche in gran segreto: il colpo Haaland scuote il mercato

Il mercato estivo si apre con il colpo Erlig Haaland che lascia il Borussia Dortmund

L’effetto domino degli attaccanti ha inizio con il trasferimento di uno degli attaccanti più forti in circolazione. Dopo tante voci sul suo conto, Erling Haaland lascerà infatti il Borussia Dortmund per trasferirsi in una della squadre più ricche e forti in circolazione.

A confermare la notizia è stato il portale belga ‘dhnet.be’, il quale ha svelato le visite mediche già andate in scena questa mattina a Bruxelles. Un’indiscrezione che certifica i rumors delle ultime settimane: Haaland diventerà presto un nuovo calciatore del Manchester City.

La formazione di Guardiola pagherà infatti i 75 milioni di euro della clausola rescissoria, più il maxi ingaggio richiesto dal centravanti norvegese. Come spiegato dalla stampa belga, il Borussia Dortmund aveva autorizzato l’attaccante a raggiungere Bruxelles, paese scelto dalle parti sia per la vicinanza geografica che per non dare troppo nell’occhio