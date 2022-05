CMIT TV | Lukaku all’Inter in diretta: “Aveva gli occhi a cuoricino”

Romelu Lukaku rimane un’opzione dell’Inter per la prossima estate

Con il passaggio di proprietà del Chelsea in fase di concretizzazione, anche il futuro di Romelu Lukaku verrà presto chiarito. La sua doppietta nell’ultimo turno contro il Wolverhampton non è servita alla formazione di Tuchel per conquistare i tre punti, ma è servita quantomeno al centravanti per venire fuori da un momento complicato.

Come dichiarato già in passato dall’attaccante, un ritorno all’Inter sarebbe più che gradito. Dovesse difatti rimanere Tuchel sulla panchina del Chelsea per la prossima stagione, i presupposti per una partenza del belga ci sarebbero eccome, visto che il feeling mai esploso con l’allenatore tedesco sta alla base del suo malcontento.

L’operazione coi nerazzurri rimane comunque ai limiti dell’impossibile, visto che per lui appena un anno fa Roman Abramovich aveva sborsato circa 113 milioni di euro. Ma sognar non costa nulla, e tra i tifosi interisti c’è chi uno come Lukaku lo riaccoglierebbe in squadra senza pensarci su due volte.

E’ questo ad esempio il caso dell’influencer Enzuccio, ospite questo pomeriggio in diretta sulla CMIT TV. Questo il suo parere sul possibile ritorno all’Inter di Romelu Lukaku: “Sogno il ritorno di Lukaku. Dybala è un fenomeno, ma Romelu è Romelu. Si vedeva che a Sky parlava con gli occhi a cuoricino nell’intervista uscita a fine dicembre”.