PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA-ROMA: Gonzalez imprendibile, Zaniolo anonimo

Pagelle e tabellino di Fiorentina-Roma, match valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A 2021/22

FIORENTINA

P. Terracciano 6: nel primo tempo lo spaventa solo la punizione di Pellegrini, il resto lo fa con i piedi.

Venuti 6: controlla abbastanza bene Zalewski che comunque scende poco nel primo tempo, spinge ma gli manca qualità.

Milenkovic 6,5: esplosivo come sempre, nel bene e a volte anche nel male. È comunque carico fisicamente e concentrato, non bada troppo al sottile.

Igor 6,5: conferma la grande crescita di questi mesi, soprattutto a livello di lucidità nelle giocate, anche con il pallone. Fa le giocate giuste.

Biraghi 6: meno incisivo rispetto al solito, nella sua discesa più importante serve l’assist per il 3-0, ma era in fuorigioco. Dietro però non subisce nulla. Dal 90′ Terzic

Bonaventura 7: si vede che sta sempre meglio e che è importantissimo per la Fiorentina. Intelligenza e classe, chirurgico sul 2-0 e così anche sul terzo gol poi invalidato dal Var. Sa ancora fare la differenza. Cala vistosamente nel secondo tempo, non è ancora al top. Dal 75′ Maleh 6,5: entra subito bene, propositivo e voglioso.

Amrabat 6,5: poco vistosa la sua partita, ma come al solito efficace. È bravo e rapido a dare sempre l’appoggio in uscita, si toglie dalle marcature ed è un punto di riferimento importante.

Duncan 7: partita di sostanza, più preciso rispetto ad altre uscite. Bene in pressione, è ordinato anche in fase di non possesso, non è ‘spericolato’ come è accaduto in passato. Precisissimo anche dal punto di vista tecnico, gioca sempre a due tocchi. Cresciuto molto anche lui, box-to-box.

Gonzalez 7,5: è l’elemento di rottura, di imprevedibilità e si vede subito. Quando il pallone arriva tra i suoi piedi può succedere sempre qualcosa. Si guadagna il rigore del vantaggio e lo trasforma, punta ripetutamente Mancini e ‘rischia’ di guadagnare un altro penalty. Incendia la sua fascia, a volte pare immarcabile. Dal 90′ Callejon sv

Cabral 6: si sbatte tantissimo come sempre, corre e viene incontro per giocare con la squadra. Quando deve affidarsi al lampo improvvisato è pericoloso, poi se deve rifinire diventa un problema perché il tocco non è proprio vellutato. A volte pacchiani i suoi errori. Dal 75′ Piatek 6: un paio di occasioni cerca di gestirle, ma non erano semplici. Subito in partita.

Ikoné 6,5: va a fiammate, parte bene anche se sbaglia la scelta nei primi secondi del match, poi si accende a intermittenza. Poteva fare molto di più, sembra quasi accontentarsi, poi si ricorda di poter fare la differenza e regala qualche sussulto.

Allenatore: Italiano 7: voleva tantissimo questa vittoria e lo ha dimostrato in campo, con una Fiorentina che l’ha cercata fin dal primo minuto. Squadra quadrata, determinata, in partita con grande intensità. Uno scontro diretto fondamentale che alimenta il sogno Europa League, sempre più possibile.