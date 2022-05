Sospiro di sollievo per Juve-Inter: il titolarissimo è pienamente recuperato

Juve-Inter si avvicina e potrebbe dare un senso diverso alla stagione di una delle due big. Il titolarissimo punta la finale di Roma

L’appuntamento è di quelli importanti, mercoledì 11 maggio. Tra due giorni, si giocherà all’Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia tra Juve e Inter, dopo una stagione dal sapore diverso per entrambe, ma molto dipenderà dallo scudetto che, un passo alla volta, si sta colorando sempre più di rossonero.

E questo dà un valore diverso anche alla finalissima di Coppa che comunque è un trofeo da portare a casa, e poi permetterebbe una gioia a una delle due tifoserie e contro i rivali di sempre. Poi dopo la Supercoppa vinta dall’Inter a gennaio. E in vista di un appuntamento così importante, un recupero risulta fondamentale per Simone Inzaghi. Stiamo parlando di Alessandro Bastoni.

🚨 #Inter – Inzaghi sorride: #Bastoni è tornato ad allenarsi in gruppo. Smaltito il problema al polpaccio, il difensore è pienamente recuperato per la finale di Coppa Italia #JuveInter 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 9, 2022

Juve-Inter, buone notizie per Inzaghi: Bastoni recuperato

Il difensore rappresenta un elemento importantissimo per il gioco del tecnico ex Lazio, sia per la costruzione difensiva che in fase di copertura. La sua assenza si è sentita nelle ultime uscite e ora l’ex Atalanta è pronto a stringere i denti in vista della finale. Bastoni è tornato ad allenarsi in gruppo, dopo aver smaltito il problema al polpaccio. Il difensore è pienamente recuperato per la finale di Coppa Italia e sarà, quindi, a disposizione dei nerazzurri per dare l’assalto al trofeo. Sicuramente una buona notizia per Inzaghi e serviva, con lo scudetto che sta sfuggendo proprio sul più bello ai nerazzurri.