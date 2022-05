Botta e risposta sull’Inter: “Arbitri? Ha preso il posto della Juve”

L’Inter è ancora in rincorsa per lo scudetto, ma con qualche speranza in meno. Arriva una nuova stoccata ai nerazzurri e paragonandoli alla Juve

L’Inter non molla per lo scudetto e l’ha dimostrato contro l’Empoli, ma ora il Milan scappa via da capolista e non vuole fermarsi sul più bello.

I rossoneri sono primi in classifica e ieri hanno regolato gli uomini di Tudor con il punteggio di 1-3. Un risultato che ha scacciato i fantasmi di una nuova fatal Verona e ha messo alle spalle una delle tappe più difficili in chiave titolo. Allo stesso tempo, nel momento decisivo della stagione, grande importanza ce l’hanno anche gli arbitri e le decisioni a favore o contro nei match decisivi. Il giornalista Tony Damascelli ha espresso la sua opinione su determinati equilibri in Serie A, ai microfoni di ‘Radio Radio’: “L’Inter ha meritato la larga vittoria sull’Empoli, favorita da alcune situazioni arbitrali che, al contrario, non favoriscono il Milan. Secondo me, l’Inter ha preso il posto della Juventus per quanto riguarda alcuni favori, diciamo così. In casa nerazzurra, continua la leggenda dei puri e degli onesti”.

Damascelli e la stoccata all’Inter: botta e risposta immediato in diretta

Le parole di Damascelli sicuramente avranno fatto storcere il naso a molti e ciò è successo anche nella diretta radio. Infatti, a controbattere al pensiero del giornalista ci ha pensato il collega Furio Focolari. Il cronista ha risposto con un secco: “Per me è dietrologia”, regolando così in poco tempo le critiche (o forse accuse) di Damascelli. A prescindere da che parte stiate, c’è poi l’oggettività e in tal senso Inter, Juve e Milan sono attesi dagli appuntamenti più importanti, quelli che decreteranno i vincitori di Coppa Italia e scudetto.