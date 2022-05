“Fuori luogo”: scoppia il caos in Fiorentina-Roma, cosa è accaduto

La Roma è sotto di due gol dopo poco più di 10 minuti. Quanti dubbi per il rigore che ha portato avanti la Fiorentina

Match subito in salita per la Roma di Mourinho. I giallorossi dopo soli undici minuti sono sotto, al Franchi di Firenze, per 2 a 0 contro la Fiorentina.

La partita, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A, e fondamentale per la corsa all’Europa League, si è sbloccata con un rigore realizzato da Gonzalez. Un rigore assegnato dopo il controllo al VAR da parte dell’arbitro, Guida, per un contatto tra Karsdorp e proprio l’esterno offensivo dei Viola.

Tanti dubbi che hanno portato i tifosi giallorossi a scatenarsi sui social. Anche l’ex arbitro Luca Marelli, intervenendo su Dazn, non è apparso per nulla convinto: “Mi lascia molto perplesso perché il contatto c’è stato ma è veramente minimo. Il rigore lo trovo veramente eccessivo e fuori luogo”.