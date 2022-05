DIRETTA Serie A, Fiorentina-Roma | FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra la Fiorentina di Italiano e la Roma di Mourinho in tempo reale

La Roma fa visita alla Fiorentina nel monday night che chiude la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, terzultimo turno del girone di ritorno, che mette in palio tre punti fondamentali nella corsa ai posti che valgono le coppe europee.

Reduci dalla conquista della finale di Conference League, i giallorossi di Mourinho vogliono tornare a vincere anche entro i confini nazionali per riprendere la Lazio al quinto posto in classifica. Dopo le tre sconfitte consecutive contro Salernitana, Udinese e Milan, invece, i viola di Italiano sono costretti a vincere per raggiungere proprio la Roma e l’Atalanta a quota 59 punti. All’andata i capitolini si imposero 3-1. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Franchi’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Fiorentina-Roma

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Ikone. All. Italiano

ROMA (3-4-1-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Veretout, Zalewski; Pellegrini, Abraham. All. Mourinho

CLASSIFICA: Milan punti 80, Inter 78, Napoli 73, Juventus 69, Lazio 62, Roma* 59, Atalanta 59, Fiorentina* 56, Verona 52, Torino 47, Sassuolo 47, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 33, Salernitana 30, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia 25.

*Una partita in meno